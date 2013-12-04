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تيار "عون" يطالب بالتحرك لإطلاق سراح الراهبات المختطفات فى سوريا

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تيار "عون" يطالب بالتحرك لإطلاق سراح الراهبات المختطفات فى سوريا تيار "عون" يطالب بالتحرك لإطلاق سراح الراهبات المختطفات فى سوريا

دعا النائب اللبنانى "آلان عون" القيادى بتكتل "التغيير والإصلاح" الذى يقوده العماد ميشال عون، إلى إجراء اتصالات وتوظيف كل الإمكانيات والإمكانات والعلاقات الدولية والإقليمية لإطلاق الراهبات السوريات واللبنانيات المختطفات فى سوريا.

وقال عون - فى تصريح أمس عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح - "لقد تلقينا اتصالات عالية المستوى من مسئولين كنسيين، وضعتنا فى أجواء وقائع ما حصل فى معلولا، وأطلعتنا على خطف راهبات الدير، وهن سوريات ولبنانيات".

وأضاف أن ما حدث فى معلولا وديرها نموذج لما سبق وحذرنا دائما من وقوعه، وقد شهدنا أمس آخر مسلسلاته التى تجلت بأعمال تخريبية وبخطف الراهبات".

وتساءل "كيف يمكن لهذا الفكر الذى لم يستطع أن يتقبل راهبة، بكل ما تجسده فى حياتها من سلام وعطاء وتضحيات، أن يتقبل أى فكر قد يختلف عنه سياسيا، وعقائديا، واجتماعيا.

وقال إن هذا الموضوع رد على كل شخص مازال يشكك فى أن هذا الخطر موجود فعليا، مضيفا أن هذا الخطر يهدد إضافة إلى وجودنا، مستقبلنا وكل ما نؤمن به وصولا إلى تهديده لكل ما بنى عليه هذا الشرق، وتحديدا لبنان.

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مصر 365