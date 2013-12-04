طقس اليوم معتدل شمالا.. مائل للدفء بالوجه البحرى.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن يمتد الانخفاض فى درجات الحرارة ليشمل أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد متكاثرة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية غربية، أما فى البحر الأحمر فهى شمالية شرقية.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 16 22

> الإسكندرية 16 21

> مطروح 15 19

> بورسعيد 18 22

> دمياط 16 21

> بلطيم 16 21

> الإسماعيلية 15 23

> السويس 17 23

> العريش 13 22

> نخل 10 23

> طابا 11 21

> الطور 16 25

> مرسى علم 17 29

> الغردقة 17 29

> شرم الشيخ 18 31

> رفح 13 22

> كاترين 13 21

> سيوة 15 22

> المنيا 14 25

> الفيوم 14 24

> رأس سدر 17 22

> أبوسمبل 18 30

> وسط الدلتا 16 22

> أسيوط 14 26

> سوهاج 14 27

> الأقصر 16 31

> أسوان 19 31

> شلاتين 21 27

> حلايب 23 26

> الوادى الجديد 15 29

> قنا 14 29

> نويبع 18 24