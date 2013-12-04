إسرائيل تقدم معونات إنسانية لسوريين محاصرين بسب القتال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعالون، الثلاثاء، إن «إسرائيل تقدم معونات إنسانية للمدنيين السوريين المحاصرين في القتال الدائر بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة»، قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تتخذ إسرائيل موقفًا علنيًا ينحاز لطرف دون الآخر في الصراع الناشب منذ عامين ونصف في سوريا، التي لا تزال من الناحية الرسمية في حالة حرب مع الدولة العبرية.

وينقل عشرات المصابين السوريين إلى المستشفيات الإسرائيلية عبر هضبة الجولان، وتتعرض الهضبة الاستراتيجية أحيانا لإطلاق نار خلال القتال.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال جولة في الجولان: «لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي نتابع المعاناة الإنسانية على الجانب الآخر، ولا عندما يتعلق الأمر بالمصابين أو بالاستعدادات للشتاء أو بالمشاكل الأخرى مثل طعام الرضع».

وأضاف: «نقوم في الواقع بتزويد الجانب الآخر بالاحتياجات الأساسية عندما نرى الصراخ والمحنة الإنسانية».

ووصف «يعلون» متلقي المعونات بأنهم «قرويون محاصرون» في الاشتباكات بين قوات الأسد والمعارضة بشرق الجولان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الإثنين، النار على سوريا، بعدما تعرضت قواته لإطلاق نار في هضبة الجولان، بعد ساعات من سقوط قذيفة مورتر سورية قرب قرية للدروز هناك.

ولم يسقط قتلى أو جرحى على الجانب الإسرائيلي، لكن «يعلون» قال إن «جنديًا سوريًا أصيب عندما ردت قواته على إطلاق النار».