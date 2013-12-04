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«نصرالله»: السعودية وراء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت

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«نصرالله»: السعودية وراء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت «نصرالله»: السعودية وراء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت

اتهم الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصرالله، الثلاثاء، المملكة العربية بالوقوف خلف التفجير الانتحاري المزدوج، الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت، نوفمبر الماضي، وتبنته جماعة مرتبطة بالقاعدة.

وقال «نصرالله» إن «كتائب عبدالله عزام، التي تبنت العملية ليست اسمًا وهميًا، هذه الجهة موجودة بالفعل، ولها أميرها وهو سعودي، وقناعتي أنها مرتبطة بالمخابرات السعودية، التي تدير مثل هذه الجماعات في أكثر من مكان في العالم»، في حديثه إلى قناة «أو تي في» اللبنانية.

واعتبر «نصرالله» أن «تفجير السفارة له علاقة بالغضب السعودي من إيران، لأن المملكة تحمل إيران تبعات فشل مشاريعها في المنطقة، لاسيما في سوريا».

وأضاف: «التفجير المزدوج له علاقة كذلك بالهجوم على إيران واستهدافها من قبل من يعلن العداء لها».

ورأى أن «القاعدة أسستها المخابرات الأمريكية والسعودية والباكستانية، والمجموعات المرتبطة بالقاعدة، التي يقودها سعوديون هي على صلة بالمخابرات السعودية».

 

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