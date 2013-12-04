اليوم.. إعلام زفتى ينظم ندوة "الشائعات وتأثيرها على الحياة السياسية"

ينظم مركز إعلام زفتى، اليوم الأربعاء، بقاعة مجمع إعلام زفتى، ندوة ضمن سلسلة الندوات الخاصة بالتثقيف السياسى للمواطنين، تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على الحياة السياسية فى مصر"، ويحاضر فيها الدكتور مصطفى محمود إبراهيم، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب، جامعة دمياط.

وقالت فاطمة عبد الفتاح، أخصائى الإعلام بالمجمع، مقرر الندوة، إنه فى ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة، التى تمر بها البلاد أصبح المجال مفتوحًا أمام الشائعات، والتى تؤثر على السلم والأمن الاجتماعى، مشيرة إلى كثرة ظاهرة التصريحات الرسمية التى تنفى صحة أخبار أو تسريبات صحفية معينة، وتطالب وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وتوخى الحذر فى نقل المعلومات والأخبار.

يشارك فى الندوة مكلفات الخدمة العامة، وموظفون من الصحة ومجلس المدينة، والزراعة، وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون، وبعض طلاب المدارس الثانوية.