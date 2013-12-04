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السمنة تسبب تضخم عضلة القلب وتقلل من وظائفه عند الأطفال

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السمنة تسبب تضخم عضلة القلب وتقلل من وظائفه عند الأطفال السمنة تسبب تضخم عضلة القلب وتقلل من وظائفه عند الأطفال

لاشك أن السمنة تشكل خطرا كبيرا على القلب وتؤدى إلى الإصابة بأمراض كثيرة مثل السكر والضغط والسرطان، وقد أصبحت السمنة خطرا يهدد صحة الكثير من الأطفال.

تقول الدكتورة سحر خيرى أستاذ مساعد الأطفال بالمعهد القومى للتغذية، إن السمنة تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

فالسمنة لها تأثير سيئ على القلب والأوعية الدموية، حيث تسبب السمنة بعض التغيرات فى حجم ووظيفة عضلة القلب، وإن كان لا يظهر بصورة إكلينيكية فى السن الصغير ولكن يظهر تأثيره بشكل ملحوظ فى سن مبكرة فى حياة البالغين، فلذلك يتضح أهمية تشخيص وعلاج المشاكل الصحة الناتجة عن السمنة فى سن مبكرة لتقليل الوفيات من أمراض القلب لدى البالغين.

وقد أجرى المعهد بحثا عن تأثير السمنة على عضلة القلب ووظائفها، وتبين أن السمنة تسبب تضخما فى عضلة القلب وتقلل من وظائف القلب فى الأطفال المصابين بالسمنة، ومن هنا يتضح أهمية اكتشاف أى خلل فى عضلة القلب تسببه السمنة لدى الأطفال وخفض الوزن فى الأطفال المصابين بالسمنة مع أهمية اتباع الخطوط الاسترشادية فى البحث عن مستوى فى الدم والكشف عن مستوى السكر فى الدم لدى الأطفال المصابين بالسمنة.

ويجب الحفاظ على الوزن السليم للطفل عن طريق التغذية السليمة والتى تتطلب أن تكون الأسرة مثالا جيدا يستطيع الطفل من خلاله تغيير سلوكه الغذائى عن طريق تقليل الأطعمة الدسمة والمليئة بالسكريات البسيطة وتقليل الطعام خارج المنزل، مثل الوجبات السريعة والإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات واعتياد الطفل على تناول كميات صغيرة من الحلوى وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

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مصر 365