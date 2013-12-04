اتحاد الكرة يستقر على انضمام الصقر وعبد الستار صبري لجهاز المنتخب

استقر اتحاد الكرة المصري على وجود الرباعي علاء نبيل، أسامة نبيه وأحمد حسن وعبد الستار صبري ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر ليجاوروا شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري.

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع شوقي غريب لخلافة الأمريكي بوب برادلي بعد فشله في التأهل لكأس العالم، على أن يعلن عن باقي تشكيل الجهاز الفني رسميا يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع علاء نبيل ليتولى منصب المدرب العام، وأسامة نبيه وعبد الستار صبري في موقع المدرب المساعد، على أن يكون أحمد حسن مديرا للمنتخب.

أسامة نبيه يتولى حاليا منصب المدرب العام للزمالك، فيما مازال أحمد حسن -38 عاما- لم يعتزل الكرة، ولكنه أكد للصحفيين في وقت سابق أنه سيعتزل كرة القدم حال انضمامه للجهاز الفني للمنتخب.

فيما يتولى علاء نبيل مسؤولية الإدارة الفنية لنادي المنيا، ولكنه لا يمانع في الانضمام كمدرب عام في الجهاز الفني للفراعنة مع شوقي غريب.