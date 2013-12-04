تقارير - حسن شحاتة قد يدرب الرجاء في مونديال الأندية

قد يقود حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر فريق الرجاء المغربي في بطولة كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وتستضيف المغرب بطولة مونديال الأندية 2013 ويلعب فيها الرجاء بصفته منظم المسابقة.

وكشفت صحيفة "البطولة" المغربية يوم الثلاثاء أن شحاتة ينافس الفرنسي بيير لوشانتر على منصب المدير الفني للرجاء في الفترة المقبلة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن إدارة الرجاء درست السيرة الذاتية لكل من بيير لوشانتر وحسن شحاتة منذ يومين وبدأت التفاوض مع كلاهما.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات مع المعلم وصلت لمراحل متقدمة للغاية وأن هناك تفاصيل مالية صغيرة تفصل بين إتمام التعاقد حتى الآن.

وينوي مسؤولو الرجاء حسم اسم المدرب الجديد للنادي الأخضر في الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد الهزيمة الجديدة للفريق في الدوري المغربي على يد حسنية أغادير.

يذكر أن الأهلي المصري سيشارك في البطولة بصفته بطلا لإفريقيا ويلاقي جوانزو الصيني يوم 14 ديسمبر في الدور الأول.