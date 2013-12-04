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افتتاح ازدواجية طريق جلاجل المجمعة

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افتتاح ازدواجية طريق جلاجل المجمعة افتتاح ازدواجية طريق جلاجل المجمعة

    افتتح أمس رسمياً طريق جلاجل -جوي- المجمعة والبالغ طوله قرابة 20 كلم.

ويعد هذا الطريق شريانا رئيسيا هاما يربط مدن جنوب المحافظة بشمالها ويرتاده الآلاف من المركبات يومياً من طلاب وطالبات جامعة المجمعة والموظفين والمواطنين.

وقد شهد هذا الطريق فترات طويلة من التوقف مما أسهم في المزيد من الحوادث الذي راح ضحيتها العشرات.

وقد عبر أهالي جلاجل عن سرورهم وفرحهم مناشدين وزير النقل التدخل السريع لإنهاء أعمال الوصلة المتبقية والتي تربط جلاجل بمركز التويم بسدير جهة الجنوب بطول قرابة خمسة كلم، والذي توقف العمل فيه منذ بضعة أشهر لتكتمل فرحة ربط مدن وقرى سدير بمحافظة المجمعة عبر طرق مزدوجة.

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