إعادة تفعيل دور الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة

طالب الاجتماع التنسيقي الأول لضباط الاتصال في المحافظات المرتبطة إعلامياً بشرطة منطقة مكة المكرمة، والذي عقد الاثنين الماضي في مديرية الشرطة، بإعادة تفعيل دور الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة، وتوحيده ليطابق المعمول به في بقية شرط المناطق، وينسجم وآلية الناطق الإعلامي (المتحدث الرسمي) كما اعتمدت من مقام وزارة الداخلية وبدون استثناءات، وأتفق المجتمعون على مهام ضباط الاتصال في المحافظات، وان يقوموا بأعمال العلاقات العامة والإعلام في المناسبات والزيارات والاستقبالات والبرامج العامة في محافظاتهم، ويكونوا على تواصل مستمر مع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيما يخص الجرائم والقضايا الجنائية.

كما قرر الاجتماع الذي دعا اليه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي ورأسه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد بدر بن سعود آل سعود وشارك في عضويته ضباط الاتصال في شرط المحافظات: العقيد طارق بن مسعد المطرفي، المقدم علي بن أحمد الصالحي، المقدم فايح بن خالد العتيبي، الرائد علي بن عبدالرحمن القرني، الرائد فواز بن شداد الذيابي، النقيب سالم بن عبدالله الشهري، النقيب مرزوق بن عيضه الذويبي، الملازم أول حسن بن علي الحصيني، الملازم أول علي بن مطلق الشيباني، الملازم أول رائد بن محمد الصحفي، الملازم حاتم بن صالح العتيبي، إضافة الى الخبير الأمني في شرطة المنطقة الدكتور علاء بن سليمان حمبظاظة، ان يقوم ضابط الاتصال بمتابعة الأخبار الجنائية محل الاستفسار أو المنشورة في الصحافة المطبوعة والإلكترونية ضمن الحدود الإدارية لمحافظته، ومن ثم تنشر حقائقها إذا لزم الأمر عن طريق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة المنطقة، وأن تتم بصورة دورية مكافأة ضباط الاتصال المتميزين تقديراً لجهودهم، ورأى المجتمعون عقد اجتماع تنسيقي مرة كل ستة آشهر لتقييم عمل ضباط الاتصال والوقوف على السلبيات والإيجابيات، وقد تم رفع توصيات الاجتماع لجهات الاختصاص.