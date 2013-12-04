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مواصفات عالية وخدمات متكاملة

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مواصفات عالية وخدمات متكاملة مواصفات عالية وخدمات متكاملة

د. ماهر مفضي العنزي *

    إنفاذاً لتوجيهات الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - المستمرة في إيصال أرقى الخدمات إلى كل مواطن في هذا البلد الطاهر بما فيها التعليم العالي، ولتهيئة بيئة تعليمية راقية ومتقدمة للطلاب والطالبات قامت جامعة الجوف وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف - يحفظه الله - ومتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم العالي وإشراف مباشر من معالي مدير الجامعة بالعمل على إنشاء مجمع الطالبات في مدينة سكاكا ليكون أول مجمع متكامل لجميع الكليات والخدمات للطالبات على مستوى الجامعات .

هذا المجمع الذي استمر العمل فيه على مدار الساعة ليخرج حسب ما هو مخطط له بمواصفات وجودة عالية وخدمات متكاملة وخلال زمن قياسي لا يتجاوز العام الدراسي بما يحتويه من إمكانات متطورة وأجهزة حديثة تخدم العملية التعليمية. ولا يخفى على أحد ما يواجهه أي مشروع ريادي من معوقات ومشاكل، وكان لهذا المشروع الحظ من ذلك الذي كان سيؤخر بزوغ نوره لولا الله ثم إصرار معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري - يحفظه الله - على النهوض بجامعة الجوف ووضع اسمها في مصاف الجامعات المتقدمة. وختاماً نحمد الله على غزير أفضاله ونعمه ونشكر كل من قام على هذا المشروع الجبار وكل من عمل به ليخرج بهذه الصورة التي تليق ببناتنا الطالبات وبجامعتنا العزيزة.

* وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

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