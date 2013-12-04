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أسامة العبد يؤكد حرص إدارة جامعة الأزهر على انتظام الدراسة

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أسامة العبد يؤكد حرص إدارة جامعة الأزهر على انتظام الدراسة أسامة العبد يؤكد حرص إدارة جامعة الأزهر على انتظام الدراسة

الدكتور أسامة العبد – رئيس جامعة الأزهر

 

جدد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، التأكيد على حرص إدارة الجامعة على انتظام الدراسة بالكليات رغم المظاهرات التي حدثت اليوم فيما سمي يوم الزحف.
> وأشار العبد في بيان له الليلة إلى أنه يتم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية الشهر الحالي واستمرار الاجتماعات مع العمداء والوكلاء بالكليات لوضع جداول الامتحانات واعلانها ، مبينا أن بعض الكليات استمرت بها امتحانات دورية اليوم بلا توقف رغم المظاهرات.
> من جانبه، كشف اللواء مجدي عباس مدير أمن الجامعة عن تواجد بعض الأساتذة وسط الطلاب المتظاهرين اليوم، غير أن الدراسة لم تتعطل بسبب ما سمي يوم الزحف ولم تقع أي خسائر لمبانى الجامعة جراء مظاهرات اليوم.

أ ش أ

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