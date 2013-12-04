مياه الصرف الصحي تغرق سكك حديد مطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح أن قسم شرطة الحمام تلقى بلاغًا جديدًا من كمال السيد عرابى السيد عامل صيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية، بمنطقة الحمام أكد فيه أن شركة صرف النوبارية لم تسحب المياه من على شريط السكك الحديدية بطول كيلو متر بين محطتى الحمام وقرية الرويسات مما أدى الى زيادة منسوب المياه وتوقف حركة القطارات بالكامل .

وأضاف السيد عرابي أنه تم الاتصال بالمهندس عز الشرقاوى مدير إدارة شركة صرف النوبارية وكذلك رئيس مركز و مدينة الحمام لاتخاذ اللازم نحو رفع المياه إلا أنه لم يتخذ أي اجراءات لرفع المياه.

> تم إخطار المسئولين بمجلــس مدينـــة الحمـام لاتخــاذ الـلازم نحـو رفـــع الميـاه كما تم التنسيق مع شرطـــــة النقــل والمواصـلات بمطروح وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 احوال اليوم قســم الحمــام ارفاقــا بالمحضــر الاصلـى وجـارى العرض على النيابة .

> وكان قد سبق التقدم ببلاغ يوم 23 نوفمبر الماضي بتحرير المحضر رقم 1335 لسنة 2013 إدارى الحمام بوجود مياه الصرف اعلى قضبان السكة الحديد ما بين محطتى الحمام و الرويسات بدائرة قســم شرطــة الحمـــام بطـــول 1 كيلو متر نتيجة للأعمال التى تقوم بها شركة صرف النوبارية التابعة لوزارة الرى – مما ادى الى تقليل سرعة القطارات بـذات المنطقة الى 30 كيلو متر فى الساعة.

> أكد موظف السكة الحديد أنه منذ البلاغ الأول قبل 10 أيام لم يتحرك أحد وتزايد منسوب مياه الصرف، يأتي ذلك في ظل توقف حركة قطارات الركاب من والى الاسكندرية منذ فـض اعتصامى رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي حتى الان مع استمرا حركة قطــار نقل الميــاه فقط.