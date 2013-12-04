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مصرع زوجين خنقًا بالغاز داخل شقتهما ببسيون في الغربية

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مصرع زوجين خنقًا بالغاز داخل شقتهما ببسيون في الغربية مصرع زوجين خنقًا بالغاز داخل شقتهما ببسيون في الغربية

جثة – أرشيفية

لقى زوجان مصرعهما خنقًا بغاز البوتاجاز داخل شقتهما بمركز بسيون، كان مأمور مركز بسيون قد تلقى بلاغا من الاهالي بالعثور على جثة محسن محمد 33سنة عامل وزوجته صفاء 25 سنة–ربة منزل) داخل شقتهما ببندر بسيون.
> انتقل الرائد أحمد غبارة رئيس مباحث مركز بسيون إلى مكان البلاغ، وتبين عدم شبهة جنائية فى الحادث، وشهد الجيران بأنهم شكوا فى حدوث مكروه للزوجين لأنهما لم يغادرا الشقه منذ يومين وأنهم شموا رائحة غاز منبعثة من الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة تم إخطار اللواء اسامة بدير مدير امن الغربية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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