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سعود القاسمي وحمدان بن زايد يعزيان بوفاة محمد الشحي

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سعود القاسمي وحمدان بن زايد يعزيان بوفاة محمد الشحي سعود القاسمي وحمدان بن زايد يعزيان بوفاة محمد الشحي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، واجب العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، بإذن الله، محمد زيد الشحي مدير فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة، الذي توفي نتيجة سقوطه من سطح منزله، أثناء محاولته رفع علم الدولة فوق المنزل، احتفالًا باليوم الوطني الـ 42.

وجاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لخيمة العزاء، بجانب منزل الأسرة في منطقة الحيل برأس الخيمة، والتقى خلالها شقيق الفقيد اللواء ركن متقاعد هلال زيد الشحي، وأشقاء وأنجال وذوي الفقيد.

وأعرب سموهما عن صادق العزاء والمواساة في مصابهم الجلل،سائلين الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان. ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود والأعمال، التي قدمها الفقيد محمد زيد الشحي، خلال فترة عمله مديراً لفرع الهلال الأحمر في رأس الخيمة، ودوره الكبير في تعزيز مسيرة الهيئة، وخدمة ساحة العمل الخيري والإنساني في الإمارة. ورافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديم العزاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وعبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور.

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