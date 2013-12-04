289 حادثاً مرورياً في 9 ساعات بدبي بسبب الضباب

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، خلال فترة الضباب، 289 حادثاً مرورياً منذ الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، أمس، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة، وقعت بمناطق متفرقة في إمارة دبي، وتلقت الإدارة نحو 2200 مكالمة هاتفية خلال الفترة نفسها.

وناشد العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق، توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو، خاصة خلال أوقات الضباب، خاصة أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار المناخي، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية كثيراً ما تزداد خلال تلك الفترات.

وطالب العميد عمر الشامسي جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب.

مصرع وإصابة 3

لقي شخص عربي الجنسية يدعى (ع.م.ح 34 عاماً) مصرعه متأثراً بجروحه العميقة، بينما أصيب شخصان أحدهما من الجنسية العربية يدعى (ح.ت.أ 37 عاماً) ومواطن يدعى (ن.ع 60 عاماً) بإصابات بسيطة بعد تعرضهم لحادث تصادم قوي بإحدى المناطق برأس الخيمة.