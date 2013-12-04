محمد بن زايد يحضر احتفال قبيلة الأحباب في العين

حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته قبيلة الأحباب بمنطقة الخبيصي في مدينة العين أمس بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات. وحضر الاحتفال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. كما سجل سموه يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية أمس زيارة الى سعيد عامر النيادي وذلك بمنزله في منطقة أم غافة بمدينة العين.

احتفال الأحباب

ولدى وصول سمو ولي عهد أبوظبي إلى موقع احتفال قبيلة الأحباب عزف السلام الوطني ورحب أعيان وأبناء القبيلة بمقدم سموه ومشاركته لهم أفراح الوطن وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على شعب دولة الإمارات سائلين الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار. وألقى ظافر سحمي الأحبابي كلمة ترحيبية عدد فيها مناقب مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم ونهضة في كل المجالات بفضل من الله عز وجل ثم بالقيادة الحكيمة التي تعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما شارك عدد من الشعراء بقصائد بهذه المناسبة تناولت الفرحة بهذا اليوم الوطني وإنجازاته الكبيرة والفخر بالانتماء اليه وللقيادة الحكيمة. وشهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور لوحات تراثية لفن الحربية والعيالة التي قدمت الأهازيج والشلات الوطنية تعبيرا عن الفرحة بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس وطننا الغالي.

أسرة النيادي

من جانبه رحب سعيد عامر النيادي وابنه حميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وأفراد قبيلة النيادات والحضور بزيارة سمو ولي عهد ابوظبي معربين عن سعادتهم وتقديرهم بتشريف سموه وزيارته لهم والتي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الاحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات مستحضرين مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأعماله الوطنية والإنسانية منذ تأسيس الدولة والإنجازات التي حققها لنهضة الإمارات وشعبها ومشيدين بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تقوية وتعزيز أركان الاتحاد مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من اجل مزيد من الرفعة والرخاء والتقدم سائلين المولى عز وجل أن يوفق قيادة دولة الإمارات لتحقيق كل ما تصبو اليه من خير ونماء وتنمية لهذه البلاد وأن يحفظ لها امنها واستقرارها وازدهارها.

وألقيت بهذه المناسبة قصائد شعرية رحبت بمقدم سموه وتضمنت صور الحب والوفاء لهذا الوطن العزيز والشكر والعرفان لقيادته الحكيمة التي سخرت كل الموارد لتحقيق المنجزات وبناء دولة عصرية يشار اليها بالبنان بين الدول والشعوب.