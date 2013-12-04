سموه يستعرض مع الوفد الإعلامي العربي الدولي أهمية يوم الاتحاد والفوز بـ«إكسبو»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في "برج خليفة" أعضاء الوفد الإعلامي العربي الدولي المشارك في فعاليات احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين قبيل مغادرتهم البلاد، أمس.

وتطرق سموه في حديثه إلى مجموعة من المواضيع المهمة في مقدمتها يوم الاتحاد وأهميته بالنسبة لشعب الإمارات وفوز الدولة باستضافة إكسبو 2020 وما يعكسه من دلالات على الصعيدين الداخلي والدولي، وما يحمله من آثار إيجابية واسعة على المنطقة والعالم، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام .

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن رفاهية الوطن والمواطن تأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى توفير المقومات كافة لضمان تحققها بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لفتة كريمة

وعبر أعضاء الوفد الذين فاق عددهم مائة صحفي وإعلامي يمثلون 77 وسيلة إعلامية من 42 دولة عربية وأجنبية عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج الذي أعده المجلس الوطني للإعلام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثاني والأربعين.

وأعرب الإعلاميون عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة في زيارتهم لدولة الإمارات، حيث حظوا بشرف لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معربين لسموه عن خالص شكرهم لما لقوه في الإمارات من حفاوة استقبال وكرم ضيافة تجلى أوجه في هذا اللقاء الذي سعدوا فيه بالحديث إلى رجل ينظر إليه على أنه قائد التطوير الإيجابي في منطقة حافلة بالتحديات والمتغيرات التي لم تثن دولة الإمارات عن تحقيق إنجازات هي مصدر فخر واعتزاز لكل العرب ومحل تقدير وإعزاز من قبل المجتمع الدولي الذي أعرب عن هذا التقدير من خلال الثقة التي منحها للإمارات باختيارها الدولة المضيفة لإكسبو الدولي 2020 والذي سيقام في دبي مطلع العقد المقبل.

واعتبر الوفد الزائر إن النجاح والتطور المستمر لدولة الإمارات نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قدم للعالم نموذجا يحتذى في استشراف المستقبل والحكمة في التعامل مع معطيات الواقع ليتمكن شعب الإمارات بفضل تلك الرؤية الثاقبة من تطويع عناصر هذا الواقع لتشكيل ملامح مستقبله لتصنع الإمارات مجدا وتاريخا وحضارة تباهى بها الأمم، متمنين لدولة الإمارات قيادة وشعبا مزيدا من الرفعة والتقدم والرخاء.

معالم سياحية

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام على الاهتمام الذي بذله المجلس للترحيب بهم طيلة فترة إقامتهم في الدولة وإتاحة الفرصة لهم للقاء عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء والمشاركة في التعرف علي المعالم السياحية والثقافية والتراثية في دولة الإمارات.

وأشاد الإعلاميون الذين حضروا من مختلف الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية في مقالاتهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، كما قاموا بتغطيات صحافية واسعة في وسائل الإعلام التي يمثلونها احتفاء بذكرى اليوم الوطني الثاني والأربعين.

إنجازات واحتفالات

وكان المجلس الوطني للإعلام قد أعد برنامجاً حافلاً للوفد الإعلامي الدولي خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى أمس بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثاني والأربعين لإبراز إنجازات الدولة التي تحققت على ارض الواقع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسياحية والتعليمية والإعلامية والرياضية.

وتضمن البرنامج لقاء إعلاميا موسعا مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين في قصره بأبوظبي.

كما تضمن البرنامج لقاءات مع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية.

وتضمن البرنامج أيضا لقاءات للإعلاميين الضيوف مع كل من الدكتورة نوال الحوسني مديرة إدارة التنمية المستدامة لشركة مصدر ونورة الكعبي الرئيس التنفيذي لمنطقة أبوظبي الإعلامية توفور فيفتي فور - أبوظبي.

جولات

ونظم المجلس الوطني للإعلام جولات للإعلاميين الضيوف الى جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ومدينة مصدر ومنارة السعديات والاتحاد النسائي العام بأبوظبي وحفل عشاء في قصر الإمارات وبرج خليفة في دبي إضافة الى جولات في العديد من المعالم السياحية والثقافية بالدولة خاصة رحلات السفاري بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

واطلع الإعلاميون خلال هذه اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في السنوات الأربعين الماضية، إضافة الى آفاق المستقبل المليئة بالخطط التنموية الشاملة في إطار برامج التنمية المستدامة بالدولة. تقارير إعلامية

قامت إدارة الإعلام الخارجي بالمجلس الوطني للإعلام بتزويد الإعلاميين الضيوف والمراسلين الصحفيين المعتمدين لدى المجلس الوطني للإعلام بالكتاب السنوي لعام 2013 وتقارير إعلامية وصور حديثة على أقراص مدمجة عن إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وتواصل وكالة أنباء الإمارات "وام" بث تقارير صحافية نقلاً عن الصحف والمجلات التي قام أعضاء الوفد الإعلامي العربي والأجنبي بنشرها بمختلف اللغات والتي تبرز الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية الرياضية والاجتماعية والمرأة والمساعدات الخارجية والإنسانية للدولة، وجهودها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية والأقمار الاصطناعية وصناعة السياحة والسفر والطيران.

يذكر أن العديد من المؤسسات الإعلامية في مختلف دول العالم قامت بنشر تقارير من خلال مراسليها الذين توافدوا إلى الدولة بدعوة من المجلس الوطني للإعلام تركز على النجاحات التي حققتها الإمارات في مجال التنمية الشاملة وبناء الإنسان ومرحلة التمكين السياسي والاقتصادي.