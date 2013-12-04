مورينيو: أتمنى أن يتمتع لاعبو تشيلسي بعقليتي

يتمنى جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد أن يتمتع نجوم تشيلسي بنفس عقليته التي لا تقبل سوى الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب والبطولات.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية الثلاثاء: "في عملنا هذا، يوجد العديد من المهام غير المريحة، منها التعرض للضغوطات من أجل تحقيق البطولات، ولكن مع مرور الوقت تسقط هذه الضغوط ويتناساها اللاعبون".

وأضاف "لدينا لاعبين حققوا بطولات ولكن عندما يمر الوقت ينسى الشخص الضغوط التي تعرض لها من أجل تحقيق الألقاب.. إنها عملية طويلة ومعقدة".

ويحتل تشيلسي المرتبة الثانية في الدوري الإنجليزي خلف أرسنال المتصدر.

واختتم المدرب البرتغالي "لن يمكن أن يحدث هذا بنقرة بسيطة، أريد أن يكونوا مثلي دائما ما أسعى للصدارة أو الوصافة وإن لم يحدث هذا أشعر بضيق".

ورحل مورينيو عن ريال مدريد مطلع الموسم الجاري بعدما فشل في التتويج بأي بطولة في الموسم الماضي.