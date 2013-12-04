هدف مغربي ' ذهبي ' يقود سيينا لدور الـ32 بكأس إيطاليا

روما، (إفي): حسم فريق سيينا التأهل لدور الـ32 ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه المثير مساء الثلاثاء على مضيفه بولونيا بهدفين لهدف، بعد الاحتكام لشوطين إضافيين.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بملعب ريناتو دال آرا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة، حيث تقدم سيينا بهدف أول (ق78) سجله المخضرم فرانشيسكو فالايني.

وقبل انتظار صافرة نهاية اللقاء بخمس دقائق باغت بولونيا شباك زواره وأدرك التعادل من خلال ديفيد موسكارديلي.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، نجح خلالهما المغربي زهير فضال في تسجيل هدف الفوز لسيينا (ق120).

وجاء الهدف في الوقت القاتل ويعد بمثابة الهدف الذهبي، إذ قضى على آمال أصحاب الأرض في العودة للمباراة خلال الوقت المتبقي.