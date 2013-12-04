بالفيديو .. بدلاء دورتموند يقودونه إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

برلين،(إفي): تأهل بروسيا دورتموند بسهولة الثلاثاء لربع نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ساربروكين بهدفين نظيفين.

وفي ملعب ساربروكين أتم فريق المدرب يورجن كلوب المهمة بنجاح وسجلوا هدفا مبكرا في الشوط الأول عبر جوليان شيبر (ق19) وآخر ثانيا مع انطلاق الشوط الثاني بواسطة جوناس هوفمان (ق49)، ليحسموا التأهل للدور ربع النهائي.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لدورتموند المباراة بتشكيل معظم قوامها من البدلاء، في وجود رومان فايدنفلر وروبرت ليفاندوفيسكي على الدكة.

وكان فريقا هامبورج وكايزرسلاوترن قد حسما في وقت سابق تأهلهما لنفس الدور على حساب كولن وأونيون برلين.

وستستأنف غدا مباريات الدور الثالث لبطولة كأس ألمانيا بأربع مباريات أخرى، أبرزها لقاء حامل اللقب بايرن ميونخ أمام مضيفه أوجسبورج.



>Saarbrucken Vs B. Dortmund 0-2, DFB Pokal 2013 by futbolsapiens