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السودان يكشف عن مرحلة جديدة لإحلال وتبديل لأجهزة بلاده القيادية

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السودان يكشف عن مرحلة جديدة لإحلال وتبديل لأجهزة بلاده القيادية السودان يكشف عن مرحلة جديدة لإحلال وتبديل لأجهزة بلاده القيادية

أعلن رئيس المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" أحمد الطاهر عن أن السودان يمر بمرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها تؤهله للانطلاق نحو النهضة والتقدم.

وكشف الطاهر فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء عن ملامح هذه المرحلة التى تعتمد على الإحلال والتبديل وسط أجهزة الدولة القيادية ومؤسساتها، ووصف الجيل الذى قاد البلاد لمدة أربعة وعشرين عاما بأنه "يترجل" حاليا، وأن الفترة التى تسبق الانتخابات المقبلة 2015 سيقودها الجيل الثالث من الشباب السودانى.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حل كثير من القضايا والمشكلات التى أقعدت البلاد عن التقدم والمتمثلة فى الحرب الدائرة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بجانب ما أسماه "بالمزايدات والترضيات واستحقاقات السلام".

وأعرب الطاهر عن تفاؤله فى أن يشهد مطلع العام المقبل انطلاق السودان نحو النهضة، مشيرا إلى أن بلاده وصلت فى خريجى التعليم العالى إلى درجة لا تسبقها إلا "" على المستوى الأفريقى، لافتا إلى أنه تم تخريج عدد كبير من الخريجين المؤهلين لقيادة البلاد.

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مصر 365

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