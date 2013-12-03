البيت الأبيض يعارض فرض عقوبات جديدة على إيران

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، الثلاثاء، إنه يعارض قيام بعض النواب فى مجلس الشيوخ الامريكي بالتحرك لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة على مدى شهور.

وأوضح «كارني»: «لو فرضنا عقوبات الآن حتى لو كانت مؤجلة وفقا لما تم بحثه فإن الإيرانيين وربما شركاؤنا الدوليون سينظرون إلينا على أننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر سوء النية».

ويناقش بعض نواب المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل 6 أشهر مما يسمح بوقت لتبين ما إن كانت طهران تلتزم ببنود اتفاق أبرم، منذ 10 أيام، مع مجموعة «5+1» لمحاولة احتواء برنامجها النووي أم لا.