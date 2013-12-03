الأكل الدسم قبل النوم مباشرة يسبب عسر الهضم

يواجه العديد الشكوى من سوء الهضم، الذى يسبب مشاكل متعددة بالمعدة تضر الإنسان، وتجعله غير متقبل للطعام، وسوء الهضم له العديد من الأعراض.

قال دكتور سعد سيد استشارى أمراض الجهاز الهضمى، موضحا أن الشعور بعسر الهضم يصاحبه العديد من الأعراض، كالإحساس بالألم فى الجزء العلوى من المعدة، مما يؤدى للشعور بالمرارة بالفم، وأحيانا يصاب الشخص بالحموضة فى الفم مع وجود شعور ورغبة مستمرة فى القىء.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأسباب لعسر الهضم كالارتجاع الذى يصيب الجزء الأسفل من المرىء، وقد يكون السبب فى عسر الهضم، الإصابة بالقرحة والتى تحدث نتيجة إصابة الطبقة المبطنة للمعدة ببعض الاضطرابات بالأنسجة، موضحا أن عسر الهضم يؤثر تأثيرا كبيرا على المعدة، فيسبب لها عدد من الاضطرابات التى تؤثر على عملية استقبالها للطعام.

ونصح لتلافى الأضرار المحتملة عن عسر الهضم، بوقف التدخين إذا كان الشخص يدخن بشراهة، لأن التدخين من شأنه أن يؤثر على كفاءة الجهاز الهضمى، ويسبب له الاضطرابات مع ضرورة إنقاص الوزن، لأن الوزن الزائد يجعل المعدة غير قادرة على هضم الطعام مع تجنب الأكل الدسم قبل النوم مباشرة، لأن ذلك الطعام قد لا يتعرض للهضم الجيد إذا نام الشخص بعد الأكل مباشرة، مؤكدا أن ذلك يسبب عددا من المتاعب والاضطرابات للشخص.

كما نصح بتجنب المسكنات التى يحصل عليها الشخص قبل النوم، ويمكن فى نفس الوقت قبل النوم الحصول على مضادات الحموضة التى تقى المعدة من العديد من المشاكل، مع ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة.