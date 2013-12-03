كيف يمكن علاج التهابات المسالك البولية؟

يعرف مرض التهاب المسالك البولية Urinary tract infections، ويتم اختصاره إلى (UTI)، حسب منظمات الصحة العالمية، بأنها مجموعة من الالتهابات فى المسالك البولية.

قال الدكتور إسلام الشاذلى طبيب مقيم جراحة المسالك البولية، إن التهاب المسالك البولية، هو مرض قد يصيب عددا من الأجزاء بالجسم، ومنها الكلية والحالب والمثانة ومجرى البول.

وأضاف الشاذلى، أن أكثر أنواع التهابات المسالك البولية شيوعا، هو التهاب المثانةcystitis، وتشمل التهابات المسالك البولية أيضا، والتهاب مجرى البول (urethritis)، والتهاب الكلى أى الـ(pyelonephritis)..

وعن الأسباب التى تسبب التهاب المسالك البولية، أكد الدكتور الشاذلى، أن السبب الأكثر شيوعا هو الإصابة بنوع من البكتيريا التى تعيش عادة فى الأمعاء، ويطلق على هذه البكتيريا Escherichia coli أو E.coli. وتنتقل هذه البكتريا عبر مجرى البول الـurethra، وهو أنبوب يعبر فيه البول إلى المثانة، وعندما تصبح البكتريا داخل المثانة تنمو وتتكاثر بسرعة فائقة وتسبب الالتهاب.

وأشار الشاذلى إلى أن هناك أسبابا عضوية كوجود انسداد فى مجرى البول، أو وجود حصوات ضخمة فى المثانة، أو وجود تضخم فى غدة البروستاتا لدى الرجال أو وجود قسطرة بولية فى مجرى البول urinary catheter، موضحا أن تشخيص الإصابة، وتحديد مكان الالتهاب، يكون من خلال فحص مخبرى على عينات من البول، للتحقق من وجود الالتهاب.

> وأضاف أنه فى العادى يتم استخدام المضادات الحيوية الـAntibiotics لمعالجة الالتهاب.

ونصح بتناول الجرعات الدوائية كاملة full course حتى ولو شعر المريض بالتحسن قبل انتهاء الجرعات المطلوبة، معللا ذلك بأن بعض البكتيريا قد تكون لا تزال حية وفاعلة.