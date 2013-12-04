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شورى القبائل العربية يعلن دعمه للقوات المسلحة في تطبيق خارطة الطريق ويطالب السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية

  • مصر
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شورى القبائل العربية يعلن دعمه للقوات المسلحة في تطبيق خارطة الطريق ويطالب السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية شورى القبائل العربية يعلن دعمه للقوات المسلحة في تطبيق خارطة الطريق ويطالب السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية


كتب/ عبدالحميد شومان
أعلن المجلس الأعلى لشوري القبائل العربية خلال إجتماعه اليوم تأييده لمبادرة نزع السلاح ودعم الأمن الوطني ودحض المؤامرات الداخلية والخارجية ودعم الدولة المدنية ,مؤكداً أن المجلس ليس له علاقة بأي أحزاب أو انتماءات سياسية وأن القبائل العربية لها دور هام في حماية الحدود المصرية والمشاركة في دعم في جميع ازماتها وحروبها السابقة ومشاركة القوات المسلحة في القضاء علي البؤر الإرهابية
وأكد المجلس دعمه للقوات المسلحة في تطبيق خارطة الطريق والاتفاق علي الدستور والعمل علي إنهاء الخصومات بين أبناء القبائل في جميع محافظات مصر والمساهمة في عودة الأمن والاستقرار للوطن ودعم القوات المسلحة والشرطة للحفاظ علي الوطن وسلامة أراضيه مع الإسهام في تعزيز دور ومكانة الدولة مسترشداً بالقيم العربية الأصيلة والعمل علي تحقيق فعلي لمثل الحرية والسلام والعدالة وهيبة الدولة
وأختتم مجلس شوري القبائل العربية اجتماعه الحاشد باصدار عددا من القرارات
اهمها: أولا- ضرورة المشاركة في الحشد علي الاستفتاء "بنعم للدستور الجديد"
ثانيا- تأكيد دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهتهم للارهاب
ثالثا- رفض المؤامرت الخارجية والداخلية ضد مصر
رابعا- مطالبة الفريق بترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة
وكان النائبان احمد رسلان وهشام الشعيني قد وجها الدعوة الي رموز القبائل لبحث الموقف الراهن علي الساحة المصرية ودعم الجيش ومؤسسات الدولة المختلفة وقد يجري الاعلان عن مجلس شوري للقبائل العربية
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لشوري القبائل العربية بفندق تبيا روز الدفاع الجوي التجمع الخامس بحضور350 من أعضائه 20 فى محافظة بالصعيد وسيناء ومطروح
وكان ضمن الحضوراللواءاحمد جمال الدين وزيرالداخلية السابق والاعلامي فهمي عمر والنواب السابقين مصطفي بكري و احمد رسلان وهشام الشعيني وعدد كبير من رموز القبائل بالمحافظات المختلفة الذي يضم شيوخ القبائل العربية
وناقش الإجتماع سبل دعم إنجاح خارطة الطريق بكافة خطواتها وفي مقدمتها إقرار الدستور إضافة إلي دعم القوات المسلحة وقوات الشرطة والمساعدة في استتباب الأمن في كافة المحافظات

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