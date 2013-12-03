وليد سليمان: بايرن هو الأقوى في أوروبا بعد سباعية برشلونة

يرى وليد سليمان جناح الأهلي أن فريق بايرن ميونيخ يعد هو الأقوى في أوروبا حاليا، ويتمنى مواجهته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب ويشارك فيها الفريقين.

ويبدأ الأهلي أولى مواجهاته بمونديال الأندية يوم 14 ديسمبر الجاري، وفي حالة فوزه على جوانزو الصيني يواجه بايرن ميونيخ يوم 19 من الشهر ذاته.

وقال سليمان في حوار مطول مع موقع الأهلي الرسمي: "نحن كفريق (الأهلي) نتمنى مواجهة بايرن ميونيخ مرة أخرى ولكن هذه المرة ستكون مواجهة رسمية في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية".

وكان الأهلي قد واجه بايرن ميونيخ وديا وفاز البافاري بهدفين مقابل هدف.

وأضاف "بايرن ميونيخ يعد هو أقوى فريق أوروبي حاليا، إذ تمكن من الفوز على برشلونة بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا ويضم العديد من النجوم الكبار مثل ريبيري وروبن وشفانشتايجر وفيليب لام ومانويل نوير".

وكان بايرن قد سحق برشلونة في الموسم الماضي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برباعية نظيفة ذهابا، وتبعها بثلاثة أهداف إيابا.

واختتم "نأمل في تقديم مباراة جيدة في حالة فوزنا على الفريق الصيني".