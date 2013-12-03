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ميسي والأرجنتين وكولومبيا الأفضل في استفتاء للفيفا عن تصفيات أمريكا الجنوبية

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ميسي والأرجنتين وكولومبيا الأفضل في استفتاء للفيفا عن تصفيات أمريكا الجنوبية ميسي والأرجنتين وكولومبيا الأفضل في استفتاء للفيفا عن تصفيات أمريكا الجنوبية

مدريد،(إفي): اختير المهاجم الأرجنتيني وأفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، ليونيل ميسي، كأفضل لاعب و"التانجو" كأفضل منتخب، وكولومبيا كأفضل منتخب واعد، وذلك في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، بحسب استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشارك في استفتاء الفيفا مدربو منتخبات أمريكا الجنوبية باستثناء خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا وأوسكار تاباريز مدرب أوروجواي.

وتصدرت الأرجنتين التصفيات بجدارة برصيد 32 نقطة، متفوقة بنقطتين عن كولومبيا صاحبة الترتيب الثاني، لترافقهما تشيلي والإكوادور وأوروجواي للمونديال اللاتيني.

وسجل ميسي عشرة أهداف في التصفيات ليحل وصيفا خلف هداف التصفيات، الأوروجوائي لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي بـ11 هدفا، ليحصل الـ"برغوث" على 71.43% من أصوات المدربين المشاركين في الاستفتاء، كما حصل منتخب بلاده على 57.15% ومنتخب كولومبيا على 28.57%.

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