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ميسي يستعيد المعنويات المرتفعة بعد جلسة تدريبية جديدة بدون آلام عضلية

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ميسي يستعيد المعنويات المرتفعة بعد جلسة تدريبية جديدة بدون آلام عضلية ميسي يستعيد المعنويات المرتفعة بعد جلسة تدريبية جديدة بدون آلام عضلية

بوينوس آيرس (إفي): خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، جلسة تدريبات جديدة في بوينوس آيرس بدون آلام اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام المرحلة الثانية من برنامج تعافيه من الإصابة بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد عاد أمس للتدرب بدنيا في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته العضلية قبل شهر، وقام بركل إحدى الكرات بقدمه اليمنى.

وحافظ "البرغوث" الأرجنتيني على روح الدعابة خلال ثاني أيام التدريبات وسط ارتفاع واضح في روحه المعنوية، حيث سيبتعد عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بأن يرافق معظم أعضاء الجهاز الطبي لميسي خلال مرحلة تعافيه، لإعداده جيدا لخوض مونديال البرازيل الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع ميسي غدا لآشعة جديدة لتقييم حالة إصابته ومدى تعافيها.

وعن امكانية مشاركة ميسي بمباراة اعتزال مواطنه جابرييل ميليتو في 26 من الشهر الجاري، استبعد المحيطون باللاعب امكانية لعبه ولو لدقيقة واحدة.

كما لم يؤكد ميسي مشاركته، رغم أن العلاقة الوثيقة بينه وميليتو تشير الى امكانية حضوره لمشاهدة مباراة اعتزاله من مدرجات ملعب اندبنديينتي.

وتعرض ميسي (26 عاما) لإصابته خلال مباراة ريال بيتيس في الليجا يوم 10 نوفمبر الماضي.

ويسير ميسي على برنامج التعافي الذي وضعه الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة الطبيب ريكارد برونا، الذي سينتقل إلى بوينوس آيرس الأسبوع المقبل لمتابعة حالة النجم الأرجنتيني.

وينتظر أن يعود اللاعب الأفضل في العالم للملاعب مع بداية العام الجديد وقد يشارك في مباراة إلتشي بالليجا يوم 5 يناير المقبل، وذلك في أولى مباريات البرسا في عام 2014.

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