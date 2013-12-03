شتريلير: صلاح هو أسرع لاعب زاملته في الملاعب

يرى ماركو شتريلير قائد بازل أن محمد صلاح نجم الفريق هو أسرع لاعب تزامل معه طوال مشواره الكروي.

صلاح حصد يوم الاثنين جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري لموسم 2012-2013 من قبل الجمعية السويسرية للاعبي كرة القدم.

وعندما سئل صلاح عن وجهته المقبلة بعد بازل خلال الحفل قال: "أسألوا ماركو شتريلير".

وصعد شتريلير - 30 عاما - لمسرح الحفل وتحدث عن صلاح باللغة الألمانية، لكنه لم يفصح عن قرار لاعب المقاولون السابق".

وقال قائد بازل "صلاح يظهر خجولا جدا في الحفل، لكنه غير ذلك تماما عندما يكون مع الفريق".

وامتدح شتريلير قدرات صلاح بقوله "لم أزامل أي لاعب في سرعة صلاح طوال مشواي الكروي".