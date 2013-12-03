اتحاد الكرة يتفق مع نبيل ونبيه والصقر للانضمام لجهاز المنتخب

اتفق اتحاد الكرة المصري مع الثلاثي علاء نبيل، أسامة نبيه وأحمد حسن على الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر ليجاوروا شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري.

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع شوقي غريب لخلافة الأمريكي بوب برادلي بعد فشله في التأهل لكأس العالم، على أن يعلن عن باقي تشكيل الجهاز الفني رسميا يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع علاء نبيل ليتولى منصب المدرب العام، وأسامة نبيه في موقع المدرب، على أن يكون أحمد حسن مديرا للمنتخب.

أسامة نبيه يتولى حاليا منصب المدرب العام للزمالك، فيما مازال أحمد حسن -38 عاما- لم يعتزل الكرة، ولكنه أكد للصحفيين في وقت سابق أنه سيعتزل كرة القدم حال انضمامه للجهاز الفني للمنتخب.

فيما يتولى علاء نبيل مسؤولية الإدارة الفنية لنادي المنيا، ولكنه لا يمانع في الانضمام كمدرب عام في الجهاز الفني للفراعنة مع شوقي غريب.