The Hunger Games: Catching Fire ما زال في القمة

للأسبوع الثاني على التوالي تمكن فيلم The Hunger Games: Catching Fire من إحتلال المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي مسجلاً 92.5 مليون دولار إيرادات، وما زال فيلم Gravity صامداً في المرتبة الثانية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد مبلغ 25.4 مليون دولار، ودخل فيلم Frozen مباشرة في المرتبة الثالثة مع 16.7 مليون دولار وتراجع فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الرابعة حيث حصد 12.2 مليون دولار. ودخل فيلم The War Cartel مباشرة في المرتبة الخامسة مع 11.5 مليون دولار.

في أميركا تكرر السيناريو فحافظ فيلم The Hunger Games: Catching Fire على مرتبته الأولى بعد أن جمع 74.1 مليون دولار بالرغم من المنافسة الشديدة من الفيلم الكرتوني Frozen الذي دخل مباشرة في المرتبة الثانية حيث حصد 67.3 مليون دولار. وتراجع فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الثالثة مع 11 مليون دولار كما تراجع أيضاً فيلم The Best Man Holiday الى المرتبة الرابعة مع 8.1 مليون دولار. أما المرتبة الخامسة فشهدت دخول فيلم Homefront مع 6.9 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة ما زالت السيطرة لفيلم The Hunger Games: Catching Fire الذي ما زال في المرتبة الأولى حيث شاهده 60621 شخص، ودخل الفيلم الهندي Bullet Raja مباشرة في المرتبة الثانية مع 37301 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Delivery Man في المرتبة الثالثة مع 26072 مشاهد. فيلم جديد دخل مباشرة في المرتبة الرابعة هو Carrie الذي شاهده 19137 شخص والمرتبة الخامسة دخل فيها مباشرة فيلم Frozen Ground مع 19114 مشاهد.

في لبنان سجّل الفيلم اللبناني Bébé مفاجأة في تقدمه من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن شاهده 16070 شخص، وتراجع فيلم The Hunger Games: Catching Fire الى المرتبة الثانية مع 11349 مشاهد، وصمد الفيلم اللبناني "غدي" في المرتبة الثالثة مع 5953 مشاهد ودخل فيلم Carrie مباشرة في المرتبة الرابعة مع 5190 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Delivery Man مباشرة في المرتبة الخامسة مع 4981 مشاهد.