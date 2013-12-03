أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Beyonce تتصدر لائحة Bing

Google+ Print
Beyonce تتصدر لائحة Bing Beyonce تتصدر لائحة Bing

تصدّرت النجمة الأمريكية Beyonce قائمة أكثر كلمة بحث عنها مستخدموا موقع Bing في عام 2013.
وقد أطاحت بذلك بنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian التي تصدرت القائمة العام الماضي وحلت في المرتبة الثانية هذا العام، حسب ما ذكر موقع " usatoday".
واللافت في قائمة هذا العام هو سيطرة العنصر النسائي على أول 5 مراتب،حيث حلت في المرتبة الثالثة نجمة البوب Rihanna وفي المرتبة الرابعة Taylor Swift، أما المرتبة الخامسة فكانت لـ Madonna.
وجاء الأول في الرجال النجم Justin Bieber في المرتبة السادسة، أما الرجل الثاني في القائمة فهو الرئيس الأمريكي Barack Obama الذي جاء في المرتبة العاشرة محققاً تقدماً كبيراً انتقل فيه من المرتبة 46 العام الماضي.
وأكملت اللائحة مع العنصر النسائي في المركز السابع Nicki Minaj و Amanda Bynes في المركز الثامن أما التاسع فكان من نصيب النجمة Miley Cyrus.
يذكر أنها المرة الأولى التي تدخل فيها Beyonce قائمة Bing للأكثر بحثاً.

 

تابعوا آخر صور مشاهير العالم عبر Instagram سيدتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي