Beyonce تتصدر لائحة Bing

تصدّرت النجمة الأمريكية Beyonce قائمة أكثر كلمة بحث عنها مستخدموا موقع Bing في عام 2013.

وقد أطاحت بذلك بنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian التي تصدرت القائمة العام الماضي وحلت في المرتبة الثانية هذا العام، حسب ما ذكر موقع " usatoday".

واللافت في قائمة هذا العام هو سيطرة العنصر النسائي على أول 5 مراتب،حيث حلت في المرتبة الثالثة نجمة البوب Rihanna وفي المرتبة الرابعة Taylor Swift، أما المرتبة الخامسة فكانت لـ Madonna.

وجاء الأول في الرجال النجم Justin Bieber في المرتبة السادسة، أما الرجل الثاني في القائمة فهو الرئيس الأمريكي Barack Obama الذي جاء في المرتبة العاشرة محققاً تقدماً كبيراً انتقل فيه من المرتبة 46 العام الماضي.

وأكملت اللائحة مع العنصر النسائي في المركز السابع Nicki Minaj و Amanda Bynes في المركز الثامن أما التاسع فكان من نصيب النجمة Miley Cyrus.

يذكر أنها المرة الأولى التي تدخل فيها Beyonce قائمة Bing للأكثر بحثاً.

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