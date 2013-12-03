الأمن يفض مسيرة لطلاب «الإخوان» بـ«الغاز» بعد قطعهم شارعين بمدينة نصر

فرقت قوات الأمن، مساء الثلاثاء، مسيرة للمئات من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر، بقنابل الغاز المسيل لدموع، بعد قطعهم شارعي مصطفى النحاس، ويوسف عباس بمدينة نصر. وطالب طلاب «الإخوان» بالإفراج عن الطلاب المحبوسين ومزقوا اللافتات التي تدعو المواطنين للتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد.وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن التي ردت بقنابل الغاز، وأصيب عدد من الطلاب باختناقات الغاز، ودفعت قوات الشرطة بـ 3 مدرعات، و 5 عربات أمن مركزي، وتم إغلاق أبواب المدينة الجامعية، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

شبكةعيونالإخبارية

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