المتحدث العسكري يقدم عزاء القوات المسلحة لأسرتي «الفاجومي» ورضا حافظ

قدم العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، تعازي القوات المسلحة لأسر الشاعر أحمد فؤاد نجم، والفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات بالقوات المسلحة، بعد وفاتهم، الثلاثاء. وكتب المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «القائد العام للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط صف والجنود يتقدمون بخالص التعازى والمواساة لأسرة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وللشعب المصرى العظيم داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».وأضاف «علي»: «تتقدم القوات المسلحة القائد العام, قادة، ضباط، ضباط صف، جنود، بخالص التعازى والمواساة لكل من أسرة الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وقائد القوات الجوية السابق، وأسرة اللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات للقوات المسلحة في فقيديهما».

شبكةعيونالإخبارية

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