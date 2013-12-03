أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المتحدث العسكري يقدم عزاء القوات المسلحة لأسرتي «الفاجومي» ورضا حافظ

  • مصر
  • 20
Google+ Print
المتحدث العسكري يقدم عزاء القوات المسلحة لأسرتي «الفاجومي» ورضا حافظ المتحدث العسكري يقدم عزاء القوات المسلحة لأسرتي «الفاجومي» ورضا حافظ
قدم العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، تعازي القوات المسلحة لأسر الشاعر أحمد فؤاد نجم، والفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات بالقوات المسلحة، بعد وفاتهم، الثلاثاء.وكتب المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «القائد العام للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط صف والجنود يتقدمون بخالص التعازى والمواساة لأسرة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وللشعب المصرى العظيم داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».وأضاف «علي»: «تتقدم القوات المسلحة القائد العام, قادة، ضباط، ضباط صف، جنود، بخالص التعازى والمواساة لكل من أسرة الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وقائد القوات الجوية السابق، وأسرة اللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات للقوات المسلحة في فقيديهما». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية