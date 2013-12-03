أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالصور.. كواليس الحوار التليفزيوني الأخير في حياة أحمد فؤاد نجم

  • مصر
  • 41
Google+ Print
استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في وقت سابق من الشهر الجاري، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، الذي توفي، صباح الثلاثاء، في حلقة تليفزيونية من برنامجها «قُصر الكلام»، الذي يذاع على قناة «MBC »، والتي قررت إدارة القناة عرضها، مساء الثلاثاء.تحدث «نجم» خلال الحلقة عن تجربته الطويلة مع السياسة، والشعر، والفن، والمشاكل التي تعرض لها خلال سنوات السجن والاعتقال، ومشاركته في الحياة العامة ومساندته للثورة.كان محمد هاشم، مالك دار «ميريت للنشر»، قال لـ«المصري اليوم»، إن الشاعر أحمد فؤاد نجم توفي صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحًا أن الخبر الذي تداوله نشطاء صباح الثلاثاء، عن وفاة الشاعر الكبير «صحيح للأسف».ونعى «هاشم»، الذي يعد أحد أصدقاء «الفاجومي» المقربين، رحيل أحد أهم شعراء العامية المصرية.
ولد أحمد فؤاد نجم في قرية «كفر أبونجم» بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويعتبر أحد أهم شعراء العامية في مصر، واسمًا بارزًا في مجال الشعر العربي، سُجن عدة مرات بسبب مواقفه من الحكومات المتعاقبة، ودخل في خلافات سياسية مع كبار المسؤولين في مصر.عُين موظفًا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية، وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية، وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق الدكرور، وبعد سنوات اختارته المجموعة العربية لصندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرًا للفقراء في عام 2007.ارتبط اسمه بالشيخ إمام، الذي تعرف عليه في حارة «حوش قدم» وسكنا معًا وأصبحا ثنائيًا معروفًا إلى أن تحولت «الحارة» لملتقى للمثقفين.أحمد فؤاد نجم في آخر حوار تليفزيوني له مع وفاء الكيلاني أحمد فؤاد نجم في آخر حوار تليفزيوني له مع وفاء الكيلاني أحمد فؤاد نجم في آخر حوار تليفزيوني له مع وفاء الكيلاني أحمد فؤاد نجم في آخر حوار تليفزيوني له مع وفاء الكيلاني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم