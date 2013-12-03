بالصور.. كواليس الحوار التليفزيوني الأخير في حياة أحمد فؤاد نجم
استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في وقت سابق من الشهر الجاري، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، الذي توفي، صباح الثلاثاء، في حلقة تليفزيونية من برنامجها «قُصر الكلام»، الذي يذاع على قناة «MBC مصر»، والتي قررت إدارة القناة عرضها، مساء الثلاثاء.تحدث «نجم» خلال الحلقة عن تجربته الطويلة مع السياسة، والشعر، والفن، والمشاكل التي تعرض لها خلال سنوات السجن والاعتقال، ومشاركته في الحياة العامة ومساندته للثورة.كان محمد هاشم، مالك دار «ميريت للنشر»، قال لـ«المصري اليوم»، إن الشاعر أحمد فؤاد نجم توفي صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحًا أن الخبر الذي تداوله نشطاء صباح الثلاثاء، عن وفاة الشاعر الكبير «صحيح للأسف».ونعى «هاشم»، الذي يعد أحد أصدقاء «الفاجومي» المقربين، رحيل أحد أهم شعراء العامية المصرية. ولد أحمد فؤاد نجم في قرية «كفر أبونجم» بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويعتبر أحد أهم شعراء العامية في مصر، واسمًا بارزًا في مجال الشعر العربي، سُجن عدة مرات بسبب مواقفه من الحكومات المتعاقبة، ودخل في خلافات سياسية مع كبار المسؤولين في مصر.عُين موظفًا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية، وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية، وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق الدكرور، وبعد سنوات اختارته المجموعة العربية لصندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرًا للفقراء في عام 2007.ارتبط اسمه بالشيخ إمام، الذي تعرف عليه في حارة «حوش قدم» وسكنا معًا وأصبحا ثنائيًا معروفًا إلى أن تحولت «الحارة» لملتقى للمثقفين.إعلان - Ads إعلان - Ads