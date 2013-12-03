الداخلية تنتهي من إعداد قائمة الشخصيات الحاصلة على الجنسية المصرية من “مرسى” خلال أيام

أكد مصدر أمنى لـ”ona” أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بإعداد قائمة تضم عدد من الشخصيات التى حصلت على الجنسية المصرية بقرار من الدكتور محمد مرسى المعزول, لعرضه على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, تمهيداً لسحبها منهم.

وأكد المصدر أن هناك بالفعل شخصيات حصلت على الجنسية المصرية, دون أى سند قانونى, مؤكداً أنه لم يتم حتى الأن حصر الأسماء بشكل نهائى.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،قد أكد قيام وزارة الداخلية بإعداد ملف يضم أسماء لتلك الشخصيات, خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم فى مجلس الوزراء.