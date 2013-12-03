ماركا: موراتا لن يرحل عن ريال مدريد في يناير

مدريد، (إفي) أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم أن مهاجم ريال مدريد الإسباني الصاعد، ألبارو موراتا لن يرحل عن النادي الملكي في موسم الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.

وأشارت (ماركا) إلى أن مصادر من النادي الملكي نفت وجود أي نية لاعارة موراتا إلى أرسنال الانجليزي في يناير المقبل كما قالت جريدة (ديلي إكسبريس) الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة أنه لا نية لدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاستغناء عن موراتا في الوقت الحالي لأنه يكمل هجوم الفريق بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل والصاعد أيضا خيسيه رودريجز.