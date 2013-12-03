افتتاح متحف رونالدو منتصف الشهر الجاري

لشبونة، (إفي): أعلن هوجو أفييرو شقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد اليوم أن المتحف الخاص بجوائز ومقتنيات "صاروخ ماديرا" سيتم افتتاحة في 15 ديسمبر الجاري.

ووصل رونالدو فجر اليوم إلى مسقط رأسه مدينة فونشال، حتى يشاهد اللمسات الأخيرة على متحفه، ويضع الجائزتين التي حصل عليهما بالأمس من صحيفة (ماركا) الإسبانية، ورابطة الليجا.

ويعاني النجم البرتغالي من بعض الآلام العضلية، وأعطاه الريال الأذن بالتغيب عن التدريبات، حيث لم يشارك في مباراة الكأس أمام أوليمبك شاطبية الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن رونالدو يقدم أحد أفضل أعوامه مع النادي الملكي، بعدما أحرز 67 هدفا في 56 مباراة، وساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.