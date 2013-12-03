رسميا .. تصنيفات الفيفا للمنتخبات في مونديال البرازيل 2014

كوستا دي ساويبي (إفي): حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم توزيع المنتخبات لقرعة كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي ستقام الجمعة المقبلة في مدينة كوستا دي ساويبي بشمال شرق البلاد.

وأكد (فيفا) رؤوس مجموعات المونديال الثمان، وأعلن أيضا أن القدر سيحدد أي فريق أوروبي سيدخل في منتخبات المستوى الثاني.

وستكون منتخبات البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا، بسبب ترتيبها الحالي في تصنيف (فيفا)، على رؤوس المجموعات.

وتم ادراج المنتخبات الأوروبية المتبقية في المستوى الرابع وهي البوسنة والهرسك وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال وروسيا.

فيما جاءت في منتخبات المستوى الثاني كل من الجزائر والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا وتشيلي والإكوادور.

ولاكمال الفرق الثمانية في المستوى الثاني أعلن الأمين العام لـ(فيفا) جيرومي فالكه أنه سيتم اجراء قرعة مسبقة بين المنتخبات التسعة في المستوى الرابع.

ويضم المستوى الثالث كلا من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة.

وأشار المسئول إلى أنه لا يمكن أن توجد ثلاثة منتخبات أوروبية في نفس المجموعة، لذا فإن المنتخب الأوروبي الذي ستذهب به القرعة إلى المستوى الثاني سيكون في مجموعة تضم منتخبا لاتينيا على رأسها، أي البرازيل او الأروجنتين أو أوروجواي أو كولومبيا.