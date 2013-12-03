إيطاليا تقترح ' وقتين مستقطعين ' في مواجهات كأس العالم

اقترح تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا إدخال نظام "الوقت المستقطع" مرتين في مباريات كأس العالم بالبرازيل المنتظر انطلاقها في الصيف المقبل.

وقال برانديللي للصحفيين يوم الثلاثاء: "إيطاليا عانت في كأس القارات الماضية بالبرازيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإرهاق الذي تعرض له اللاعبون".

وترتفع درجات الحرارة والرطوبة في بعض مدن البرازيل التي تستضيف كأس العالم المقبل.

وأضاف "سنعاني من مشكلتين في البرازيل، درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة في بعض مدن البرازيل".

وتابع "إن كنا نريد بطولة رائعة علينا تهيئة اللاعبين للمباريات فحسب، لذا أقترح أن يكون في كل مباراة وقتين مستقطعين لتناول المياه واسترجاع نشاطهم".

واختار برانديلي منتخبات البرازيل، إسبانيا، ألمانيا، والأرجنتين كأفضل المنتخبات، ولكن أكد وجود مفاجآت مثل "أهمها منتخبي كولومبيا وبلجيكا".