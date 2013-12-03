ألبا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب شهرين

برشلونة (إفي): عاد ظهير فريق برشلونة الدولي جوردي ألبا، للتدرب اليوم الثلاثاء مع زملائه، بعد نحو شهرين من الإصابة في مران مماثل، حيث سيحصل قريبا على إذن من الجهاز الطبي للعودة للملاعب.

وأصيب ألبا في العاشر من أكتوبر في بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر ليطول ابتعاده عن الملاعب، خاصة وأن هذه الإصابة لحقت بأخرى في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

ومثلت عودة ألبا للمران الجماعي النبأ السار بعد الهزيمة الأولى لبرشلونة بطل الليجا أمام أثلتيك بلباو في ملعب سان ماميس بهدف نظيف الأحد الماضي.

أما الخبر غير السار فكان غياب لاعب الوسط أندريس إنييستا لتعرضه لآلام في عضلة الفخذ الأيسر.

من جانبه تدرب لاعب الوسط الآخر تشافي هرنانديز في صالة الألعاب الرياضية لعلاج بعض المشاكل بالساق اليمنى.

وسيعود الفريق للتدرب غدا في المدينة الرياضية ببرشلونة، للإعداد لمباراة ذهاب دور الـ16 بكأس الملك أمام قرطاجنة الجمعة المقبل.