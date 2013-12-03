صلاح: تعليقات المصريين على ' قبلة ' المذيعة أفسدت فرحتي بالجائزة

قال محمد صلاح نجم بازل إن تعليقات الجماهير المصرية أفسدت فرحته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري الموسم الماضي.

صلاح حصد يوم الاثنين جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري لموسم 2012-2013 من قبل الجمعية السويسرية للاعبي كرة القدم.

لاعب المقاولون السابق مد يده للمذيعة حين صعد على مسرح الحفل لاستلام الجائزة لكنه فوجئ بها تقبله كما هي العادة في أوروبا.

وأضاف صلاح في تصريحات لقناة الحياة "لم أفرح بالجائزة بسبب تعليقات المصريين بشأن تقبيل مذيعة الحفل".

وأوضح جناح منتخب مصر "مددت يدي لأصافحها لكني فوجئت بها تقبلني ولذلك لم ألمسها سوى بشعري".

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