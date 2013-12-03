محمد شبانة: لا رقيب على الإعلام غير الضمير

نظمت كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "مستقبل الرياضة المصرية وكيفية النهوض بها" تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والدكتور محمد السعيد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الإعلامى محمد شبانة.

وأكد الدكتور محمد السعيد أبو والى، مدى تأثير الإعلام فى إصلاح أو إفساد الحياة السياسية فى مصر.

> وأشار محمد شبانة إلى أن الإعلام يعد مهنة صعبة للغاية لما لها من تأثير ضخم لا رقيب عليها غير الضمير، وأن الإعلام كمهنة له أصول وفروع وهدف ومعنى، وللأسف فى الوقت الحالى يساهم الإعلام فى تدهور وفساد المجتمعات، مؤكدًا فى كلمته لطلاب الجامعة، عدم الانسياق وراء الشائعات الإعلامية وتحكيم العقل فيما يسمع ويرى عبر وسائل الإعلام خاصة ونحن نمر بفترة سخف إعلامى.

وأضاف أنه يرجع السبب فى فساد الإعلام إلى تدخل السلطة وكذلك الإعلان فى الإعلام كما أن الإعلامى لم يعد محايدًا بل أصبح له رأى ووجهة نظر فأصبح طرف فى أى قضية موجودة على الساحة.

فى نهاية كلمته أبدى إعجابه الشديد بالجامعة وتجهيزاتها التى تواكب العصر وأضاف أنه بمرور الوقت سيصبح لجامعة كفرالشيخ مكانة كبيرة جدًا فى مصر.