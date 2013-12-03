أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محمد شبانة: لا رقيب على الإعلام غير الضمير

Google+ Print

نظمت كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "مستقبل الرياضة المصرية وكيفية النهوض بها" تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والدكتور محمد السعيد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الإعلامى محمد شبانة.

وأكد الدكتور محمد السعيد أبو والى، مدى تأثير الإعلام فى إصلاح أو إفساد الحياة السياسية فى .
> وأشار محمد شبانة إلى أن الإعلام يعد مهنة صعبة للغاية لما لها من تأثير ضخم لا رقيب عليها غير الضمير، وأن الإعلام كمهنة له أصول وفروع وهدف ومعنى، وللأسف فى الوقت الحالى يساهم الإعلام فى تدهور وفساد المجتمعات، مؤكدًا فى كلمته لطلاب الجامعة، عدم الانسياق وراء الشائعات الإعلامية وتحكيم العقل فيما يسمع ويرى عبر وسائل الإعلام خاصة ونحن نمر بفترة سخف إعلامى.

وأضاف أنه يرجع السبب فى فساد الإعلام إلى تدخل السلطة وكذلك الإعلان فى الإعلام كما أن الإعلامى لم يعد محايدًا بل أصبح له رأى ووجهة نظر فأصبح طرف فى أى قضية موجودة على الساحة.

فى نهاية كلمته أبدى إعجابه الشديد بالجامعة وتجهيزاتها التى تواكب العصر وأضاف أنه بمرور الوقت سيصبح لجامعة كفرالشيخ مكانة كبيرة جدًا فى مصر.

1.jpg

G529e2d9b6f083.jpg

G529e2d9c7b7c7.jpg

G529e2d9d6fc54.jpg

G529e2d9e7b3f8.jpg

G529e2d9f85feb.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم