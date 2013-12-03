العثور على 20 مفجر قنابل بمنطقة عمارات الهيئة بالإسماعيلية

انتهت القوات المسلحة منذ قليل، من إنشاء الكردون الأمنى التى بدأت فرضه ظهر اليوم بنطاق مساكن هيئة قناة السويس بحى الشيخ زايد بعد انفجار "مفجر قنابل" فى وجه عامل أثناء قيامه بأعمال بناء أسفل العمارات.

وأعلن مصدر عسكرى، أن إصابة عامل البناء على تهامى 20 عاما يرجع إلى انفجار مفجر قنابل من مخلفات الحرب عندما قام بالإمساك به، مما أدى لانفجار فى وجهه، وهو ما أسفر عن بتر فى أصابع يده اليمنى.

وقال المصدر، إنه تم التحفظ على 20 مفجراً آخر نجحت فرقة إزالة الألغام بقيادة الجيش الثانى الميدانى فى العثور عليها أثناء تمشيط المنطقة والرمال، معلناً أن تلك الأجسام يغلفها طبقة صدأ كبيرة وتم نقلها عن طريق سيارة رمال من منطقة الصالحية.

وأعلن أن فرقة إزالة الألغام نجحت فى إبطال المفعول فيما تم فض الكردون الأمنى بعد الاطمئنان التام على سلامة المنطقة وخلوها من أى متفجرات.