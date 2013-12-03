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10 آلاف ناشط يطالبون الرئيس عدلى منصور عبر موقع”avaz”بإلغاء قانون التظاهر

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10 آلاف ناشط يطالبون الرئيس عدلى منصور عبر موقع”avaz”بإلغاء قانون التظاهر 10 آلاف ناشط يطالبون الرئيس عدلى منصور عبر موقع”avaz”بإلغاء قانون التظاهر

تقدم نشطاء يقترب عددهم من ال10000 عبر موقع”AVAZ”لحملات المجتمع بطلب الى الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى لالغاء قانون التظاهر..ووصفوة بانه قانون لاسكات .

وقال الموقعون على الطلب نطالبك بإلغاء قانون منع التظاهر كي يحافظ المصريون على حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. كمواطنين مصريين حريصين على حريتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس، نطالبك بإلغاء قانون منع التظاهر كي يحافظ المصريون على حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. نحن نؤمن بحق والتزام بحماية المواطنين، لكن هذا القانون يشكل تهديداً بتجريم حقوق وحرية الشعب المصري

 

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