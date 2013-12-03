الصحة العالمية: مليار شخص حول العالم يعانون من الإعاقات المختلفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نسبة الأشخاص الذين يعانون نوعًا من الإعاقات المختلفة، على مستوى العالم يبلغ 15%، حوالى مليار شخص، وذلك وفقًا للتقرير العالمى حول الإعاقة لعام 2011، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص يواجهون عقبات فى مختلف جوانب الحياة، سواء المادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو المواقف التى تؤثر سلبًا على فرص حصولهم على التعليم والعمل والصحة والمشاركة الاجتماعية، بما يحرم مجتمعاتهم من مساهمتهم الفعالة فى التنمية.

وأضاف البيان الذى أصدرته المنظمة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "كسر الحواجز، وفتح الأبواب: نحو مجتمع يحتضن الجميع ويحرص على تنميتهم"، أن المنظمة أصدرت تقريرًا جديدًا بعنوان المنظور الدولى لإصابات الحبل الشوكى، والذى يعرض التقرير أفضل الأدلة المتاحة حول الأسباب والوقاية والرعاية والتجارب الحياتية الواقعية للأشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشوكى.

كما أوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت اجتماعًا رفيع المستوى بشأن التنمية والإعاقة لرؤساء الدول والحكومات، سبتمبر الماضى، تحت شعار "الطريق إلى الأمام: جدول أعمال التنمية الشاملة للإعاقة نحو عام 2015 وما بعده"، وصدر عن الاجتماع وثيقة ختامية عملية وإرشادية فى مجال السياسات للمساعدة فى ترجمة الالتزام الدولى باحتضان المجتمع لذوى الإعاقة إلى واقع، وإجراءات ملموسة استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف الوثيقة أيضًا إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالاندماج، والوصول إلى جميع النواحى المجتمعية والتنموية.