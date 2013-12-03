ONA تكشف تفاصيل كواليس مشاركة “أحمد فؤاد نجم” بالتمثيل والإعداد لمسلسلين يتناولان حياته

كتب_مصطفى حمزة

تقديم عمل فنى عن الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم.. كان ومازال حلم الكثيرين …بما فيهم الراحلين أحمد زكى والسيناريست محسن زايد والمخرج محمد ابو سيف..ومن هنا بدأت فكرة تقديم فيلم “الفاجومى”..الذى قدمه فيما بعد الكاتب والمخرج عصام الشماع.

وقبل رحيله اشرف”نجم” بنفسه على مشروعين لتقديم سيرة حياته بمسلسل تليفزيونى..وهو ما تكشف عنه ONA تفاصيله من خلال شركاء الحلم.

“الفاجومى”

ويقول السيناريست والمخرج محمد حسان لona: ” الفاجومي” كان مسلسل عن قصة حياته وكان تجربة جديدة لانه كان يمثل فيها..وكان العمل من انتاج art ..لكن للاسف توقفوا عن الانتاج بعد تغييرات بادارتها .و بعد كتابة بعض الحلقات ويضيف “حسان “كان هناك اقتراح مني لتحويل سيرة حياة ” الفاجومي” لدوكيو دراما. بحيث انه يكون مسلسل سنيمائي يحتوي الدراما مع التسجيلي. ويبدأ دائما بنجم داخل مكان شعبي.. مستوقد فول مثلا او مقهى وهكذا.

ويحكي علاقته بالمكان ونعد فيلم تسجيلي وبعدها ننقل لدراما حدثت في حياته ونختم باغنية وفيلم تسجيلي و art كانو مبهورين ودفعوا عرابين .لكن بعد تغير الادارة. توقف المشروع .

” أبو النجوم “

عن تفاصيل إعداد العمل يقول الشاعر محمد البرعى منذ عامين كان صديقي الصحفي والروائي محمد بركه يقوم بتجربته الاولي كمذيع حيث قام بتسجيل 20 حلقة تلفزيونيه مع الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم والكاتبه صافيناز كاظم..و تناول فيهم قصه حياة الفاجومي بشكل مفصل وأخرج من عبائته هو وزوجته السابقه الكثير من الأسرار والحكايات التي تروي لأول مره ..و كانت الماده المسجله كثيره وتصلح لعمل درامي فعرض علي الفاجومي فكره كتابة مسلسل تلفزيوني عن سيرته الذاتيه فوجده مرحبا بالفكره بشكل كبير.. ويضيف البرعى .جاء إلي بركه يطلب مني أن أشاركه في كتابه المسلسل فجلسنا ننظر لبعضنا البعض ونحن صامتين. فالتجربه في غاية الصعوبة والتصدي لكتابه عمل درامي عن قصه حياة الفاجومي مهمه ليست سهله علي الإطلاق فمسلسل ” أبو النجوم ” عن قصة حياه احمد فؤاد نجم ليس مجرد سيره ذاتيه لشاعر كبير. لكنه تسجيل لتاريخ مصر الحديث بكل ابعاده السياسيه والثقافيه. ويظهر فيه عدد كبير من عمالقة مصر في ال84 عاما التي عاشها شاعرنا الكبير. ويكمل . كما يتطرق المسلسل إلى رحلاته خارج مصر وعلاقته برؤساء دول وأنظمة عربية.. حيث أقام فى سوريا خمس سنوات بعد إتفاقية كامب ديفيد فى ضيافة الرئيس السورى السابق حافظ الأسد وكان بشار الأسد وأخوه ماهر يزورانه فى مقر إقامته .. وهو ما تكرر فى ليبيا حيث أقام هناك نحو 7 شهور فى ضيافة القذافى وإقترب منه على المستوى الانسانى والشخصى .

ويقول البرعى قررنا أن نخوض التجربه وكانت البدايه في محاولة تحليل شخصية عم احمد وأسباب جرأته الشديده التي كانت تصل الي حد التهور. وأسباب عشقه الشديد لنساء العائلات الارستقراطيه بينما هو شاعر أرزقي وفاجومي حتي استقر مع زوجته الأخيره الست ” أم زينب” التى تزوجها منذ ما يزيد عن 25 عاماً والتي تمثل بنت البلد الجدعة التى منحته إستقراراً لم يعرفه مع المثقفات . ويوضح كذلك .رحله طويله تبدأ مع مولده في عزبة نجم في محافظة الشرقيه عام 1929 وتنتهي بثورة 25 يناير والثوار يرددون أشعاره في ميدان التحرير. وأخذنا وقتا طويلا في قراءة تاريخ مصر في الثلاثينات والاربعينات قبل أن ننتهي من كتابه أول 5 حلقات ثم ذهبنا بهم الي عم احمد في منزله بالمقطم. وجلسنا نقرأ له ما كتبناه .

قبل أن ننتهي من قراءه الحلقة الاولي والتي تتناول قصة زواج والده ضابط البوليس عزت افندي نجم بوالدته هانم الفتاه ذات الثلاثه عشر عاما وجدناه يقول لنا بانفعال :” هات ياواد ورقه اكتب لكم تفويض انكم تكملوا كتابه قصة حياتي ” و يضيف قائلا .بالفعل كتب لنا تفويضا باتمام المسلسل قبل أن يقرأ باقي الحلقات لكنه كان منفعلا بما كتبناه في الحلقات الاولي هو وزوجته الست ام زينب والغريب انه لم يطلب أي تعديلات سوي تعديل بسيط بتغيير إسم أحد الشخصيات الثانويه لكي لا يتضرر أبناء هذا الشخص بالمقلب الذي فعله فيه في الاحداث .. ويختتم البرعى حديثه فيقول .عشنا لفتره طويله في حاله تواصل مع عم احمد وكان يتابع معنا ما نكتبه. و ترشيحات البطل الذي سوف يقوم بتقديم شخصيته علي الشاشه . ومراحل الاتفاق مع أكثر من شركة انتاج علي رأسها شركة العدل جروب. حيث كان المنتج جمال العدل متحمسا بشده للمسلسل قبل أن نفاجأ جميعا برحيل الفاجومي ونحن في المراحل الأخيره من الكتابه والتجهيز للمسلسل .. رحم الله ابو النجوم .. كنا نتمني أن يشاهد هذا العمل معنا لكنها ارادة الله ونتمني من الله أن يوفقنا في إتمام المسلسل وتقديمه بشكل يليق به وبتاريخه الحافل .