أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 يعكس ثقة العالم في دولتنا

Google+ Print
محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 يعكس ثقة العالم في دولتنا محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 يعكس ثقة العالم في دولتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الامارات العربية المتحدة ليست دولة بل العالم في دولة.

وأعرب سموه في تصريحات للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم بمناسبة فوز دولتنا باستضافة اكسبو 2020 في رحاب مدينة دبي عن اعتزازه وسعادته بما شاهده من تفاعل شعبي ومجتمعي مع حدث إكسبو وعملية التصويت التي جرت في العاصمة الفرنسية في السابع والعشرين من الشهر المنصرم وشهدها العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاقمار الاصطناعية.

وقال سموه " لقد عمت الفرحة كل بيت إماراتي وكل منزل من منازل المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة الذين عبروا عن صدق مشاعرهم جنبا إلى جنب مع أبناء وبنات الامارات من خلال رفع علم الدولة على أسطح وأبواب منازلهم وعلى سياراتهم ومن خلال رسائلهم وتغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية" .

وأكد سموه أن دولة الامارات هي دولة المستقبل وما حققته من نصر كبير في فوز دبي باستضافة دبي لمعرض اكسبو الدولي 2020 إنما يعكس ثقة العالم في دولتنا وشعبنا خاصة أن المصوتين في هذا الحدث هم دول وحكومات وليسوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات فالدول هي التي أعطت أصواتها إلى دولة الامارات لأنها تنظر إلى دولتنا كدولة متطورة ومنفتحة على العالم تستحق الثقة التي منحتها إياها هذه الدول.

ورحب سموه خلال اللقاء التلفزيوني بوجود الأمير والشاعر خالد الفيصل بيننا في هذه المناسبة .. مشيرا سموه من خلال أبيات من الشعر إلى أنه وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دوما يسعيان إلى إسعاد شعبهما وإعلاء مكانة دولتنا في كل زمان ومكان وفي كل المناسبات.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية