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السعودية تعتمد 32 مليون ريـال كمساعدات عاجلة لدعم الشعب السوري

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السعودية تعتمد 32 مليون ريـال كمساعدات عاجلة لدعم الشعب السوري السعودية تعتمد 32 مليون ريـال كمساعدات عاجلة لدعم الشعب السوري

اعتمد وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، والمشرف العام على «الحملة الوطنية لنصرة سوريا» عددا من البرامج الإغاثية العاجلة لمساعدة السوريين خلال فصل الشتاء والتخفيف من معاناتهم بتكلفة إجمالية تزيد على 32 مليون ريال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، الثلاثاء، إن البرامج تشمل تأمين 3000 خيمة و300 ألف بطانية و200 ألف جاكيت مختلفة المقاسات 600 ألف طقم شتوي، و600 ألف قميص خارجي بأكمام .

وستعمل الحملة من خلال مكاتبها في الأردن، ولبنان، وتركيا على توزيع المساعدات الشتوية العاجلة على السوريين في داخل وخارج سوريا.

يذكر أن الحملة نفذت منذ انطلاقتها أكثر من 81 برنامجا ومشروعا إغاثيا وايوائيا وغذائيا وطبيا داخل سوريا وفي مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بأكثر من 530 مليون ريال.

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